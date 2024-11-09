Терёхин: «Безбородов зря написал эти комментарии»

Эксперт Олег Терёхин поделился мнением о дисквалификации судьи Владислава Безбородова.

«Безбородов зря написал эти комментарии. Но мы многого не знаем. Возможно, эксперты нашли что-то серьёзное. Руководители РФС должны рассказать, ведь Безбородова отстранили до конца сезона», - передает слова Терёхина «Чемпионат».

Безбородова отстранили от судейства до конца текущего сезона. Рефери получил наказание за публикации в соцсетях, где похвалил свою работу, а также оскорбил своих коллег.

В чемпионате России первое место занимает «Краснодар». На второй строчке располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московский «Локомотив».