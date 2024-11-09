Мостовой высказался о дисквалификации судьи Безбородова

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о дисквалификации известного судьи Владислава Безбородова.

«Отстранили и отстранили. Нужно соблюдать закон. Футболисты тоже пропускают матчи из-за удалений. Не думаю, что дисквалификация сильно скажется на Безбородове. Он - опытный арбитр», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Безбородов отстранен от работы до завершения нынешнего сезона. Арбитр получил такое суровое наказание за публикации в социальных сетях, где похвалил свою работу, а также оскорбил своих коллег по цеху.