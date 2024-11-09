В «Пари НН» двумя словами отреагировали на бан Безбородова

Давид Мелик-Гусейнов, который является гендиректором «Пари НН», высказался о длительной дисквалификации российского арбитра Владислава Безбородова.

«Очень жаль», - сказал руководитель в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Безбородов отстранен от работы до завершения нынешнего сезона. Судья получил наказание за публикации в социальных сетях, где похвалил свою работу, а также оскорбил своих коллег по цеху.

После 14 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 15 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата «Пари НН» на выезде встретится с московским «Динамо».