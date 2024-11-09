Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о некоторых бывших и нынешних тренерах клубов РПЛ.

- Сначала мы завозим к себе иностранных тренеров – и потом начинаем их парафинить. А у нас есть хоть один свой молодой тренер, которого сейчас приглашали бы в Премьер-лигу? В основном между клубами туда-обратно одна и та же когорта двигается. Черевченко правильно опять в Таджикистан уехал работать. Юран сам себе придумывает, что его ждут в «Спортинге». Кто позовёт его в какую-то Португалию? Там миллион своих тренеров – более сильных, которых в Англию приглашают, – сказал Стипиди.

Сергей Юран в апреле покинул «Пари НН», где проработал год.