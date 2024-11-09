Ветеран «Спартака»: «Безбородов опустил других - это оскорбление всего судейского корпуса»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с журналистами высказался о дисквалификации футбольного арбитра Владислава Безбородова.
«Если он нарушил правила, то с ним поступают правильно. Безбородов может говорить о себе, но то, что он опускает других судей - это уже оскорбление всего судейского корпуса РФС», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Ранее было объявлено, что дисциплинарный комитет РПЛ принял решение о дисквалификации Безбородова до завершения текущего сезона.
По итогам 14 туров чемпионата России первое место занимает «Краснодар», вторым идет петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичный «Локомотив».
Бан пользователя