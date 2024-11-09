Николич высказался о вратаре ЦСКА Акинфееве

Наставник московского ЦСКА Марко Николич высказал мнение о вратаре команды Игоре Акинфееве.

«Игорь - настоящая легенда российского футбола, все его знают. Акинфеев - легендарный вратарь, у нас хорошие отношения. Он до сих пор показывает очень качественный футбол», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Акинфеев выступает за «армейскую» команду с 2003 года. Срок действующего контракта вратаря с ЦСКА истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 38-летний голкипер провел 14 поединков и пропустил девять голов. В семи играх он сохранил ворота на замке.