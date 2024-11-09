Лепёхин: «Дзюба не будет говорить плохо о «Спартаке»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о настрое форварда «Акрона» Артёма Дзюбы на поединок со «Спартаком» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Дополнительная мотивация Дзюбы на «Спартак»? Дзюба - взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол. Все-таки, «Спартак» - это его родной клуб», - сказал эксперт в интервью Legalbet.

Поединок между «Спартаком» и «Акроном» состоится на стадионе «Лукойл Арена» завтра, 10 ноября. Начало встречи запланировано в 15:15 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева находятся на пятой позиции в таблице Премьер-лиги, а гости занимают восьмую строчку.