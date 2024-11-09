Бубнов предсказал победителя матча «Динамо» - «Пари НН»

Московское «Динамо» встретится с «Пари НН» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Об этом матче поделился мнением бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов.

«2:1. Думаю, здесь динамовцы постараются сделать всё возможное, чтобы укатать «Пари НН», хотя соперник умеет закрываться и легко не будет», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Динамо» против «Пари НН» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 9 ноября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии поединка московская команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а нижегородцы находятся на девятой позиции.