Нигматуллин отреагировал на дисквалификацию судьи Безбородова

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение судейского комитета РФС отстранить арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ до завершения нынешнего сезона.

«Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Ситуация с Безбородовым комична, но наказание чересчур суровое», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России сыграно 14 туров. На первом месте с 36 набранными баллами находится «Краснодар». Вторую строчку занимает петербургский «Зенит» (33), а топ-3 замыкает московский «Локомотив» (31).