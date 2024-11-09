Тренер ЦСКА Николич рассказал, о чём говорил с Рошей после драки

Наставник столичного ЦСКА Марко Николич поведал о разговоре с защитником команды Виллианом Рошей после удаления в дерби со «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Время обратно не вернешь, поэтому нет смысла заострять на этом внимание. Но мы обсуждали с Виллианом, что это точно больше не должно повториться. Это тоже процесс», - передает слова сербского специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в концовке дерби у Роши возникла конфликтная ситуация с защитником «Спартака» Русланом Литвиновым. По итогам потасовки оба футболиста были удалены с поля. Виллиан получил дисквалификацию на три встречи.