Широков: «В «Зенит» идут только за деньгами»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением о действующем чемпионе Премьер-лиги – петербургском «Зените».
«Туда идут только за деньгами. У игрока есть три рубля, а там дают семь - почему не пойти? Сижу на лавке, создаю иллюзию того, что помогу. Никто за медалями не идет, бал правят деньги», - передает слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, что петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В текущем розыгрыше чемпионата страны «Зенит» занимает второе место после 14 туров. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла.
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