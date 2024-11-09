Караваев высказался о натурализации Дугласа Сантоса

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о натурализации одноклубника Дугласа Сантоса.

«Сантос теперь не считается легионером? Рады за Дугласа, и для нас это, конечно, хорошо», - передает слова российского футболиста «Матч ТВ».

Дуглас выступает за петербургский коллектив с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2027-м. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 30-летний защитник сыграл 14 поединков, в которых сделал три голевые передачи и получил одну желтую карточку.