Колыванов прокомментировал дисквалификацию Безбородова до конца сезона

Футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал дисквалификацию российского арбитра Владислава Безбородова до конца текущего сезона.

«Безбородов - достойный судья для РПЛ. Странно отстранять такого арбитра на весь сезон. Я считаю, что дело Безбородова пересмотрят», - передает слова Колыванова «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели 14 туров. Первое место с 36 баллами занимает «Краснодар». На второй позиции идет петербургский «Зенит», в копилке которого 33 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На счету команды Михаила Галактионова 31 балл.