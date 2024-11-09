Бонгонда высказался о возможном титуле «Спартака»

«Сезон длинный, еще рано об этом говорить. Может, я сейчас скажу, что шансов нет, а мы выиграем титул. Так же и наоборот. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар», - передает слова футболиста «РБ Спорт».