Бонгонда высказался о возможном титуле «Спартака»

Полузащитник столичного «Спартака» Тео Бонгонда высказался о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Сезон длинный, еще рано об этом говорить. Может, я сейчас скажу, что шансов нет, а мы выиграем титул. Так же и наоборот. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
В последнем матче чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:0. После этого успеха «народная команда» с 25 набранными баллами занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Деяна Станковича сыграют против тольяттинского «Акрона».
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