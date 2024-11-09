Бубнов назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - ЦСКА

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. В «Крыльях» начались пожар и паника. В отдельно взятой игре, конечно, будут биться, тем более у ЦСКА сейчас проблемы с составом и спад в атаке», - передает слова Бубнов Sportbox.

Поединок «Крылья Советов» - ЦСКА состоится на стадионе в Самаре завтра, 10 ноября. Начало встречи запланировано в 13:00 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «армейцы» располагаются на шестой строчке.