Масалитин отреагировал на дисквалификацию защитника ЦСКА Роши за драку

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о дисквалификации защитника «армейцев» Виллиана Роши за потасовку с футболистом «Спартака» Русланом Литвиновым в недавнем дерби. Бразильца отстранили на три поединка.

«Такие моменты не красят ЦСКА. Руководство клуба должно настораживать, что у Роши это уже не первое удаление. С ним надо разговаривать, что таким образом он подводит команду», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что поединок ЦСКА против «Спартака» состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился поражением «армейского» коллектива со счетом 0:2. После этой неудачи команда Марко Николича занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.