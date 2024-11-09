Безбородов отстранён от судейства до конца сезона - известна причина

Известный российский арбитр Владислав Безбородов отстранен от работы до завершения нынешнего сезона. Об этом рапортует пресс-служба Российского футбольного союза. Решение было принято дисциплинарной комиссией судейского комитета на заседании 8 ноября.

Безбородов получил наказание за комментарий в чате телеграм-канала «Алё, рэф».

«Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно матчи смотреть», - написал рефери.

По итогам 14 туров Премьер-лиги первое место занимает «Краснодар». На второй позиции находится петербургский «Зенит», а на третьей – московский «Локомотив».