Шалимов назвал победителя матча «Спартак» - «Акрон»

Футбольный специалист Игорь Шалимов поделился мыслями о предстоящем поединке между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Спартак» - фаворит. Думаю, «красно‑белые» выиграют. «Акрон» играет в атакующий футбол, поэтому ожидается весёлая игра с большим количеством голов, но «Спартак» победит», - поделился прогнозом тренер в эфире «Матч ТВ».

Матч «Спартака» и «Акрона» состоится на столичном стадионе «Лукойл Арена» в воскресенье, 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. В преддверии поединка «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а тольяттинская команда находится на восьмой строчке.