Тренер ЦСКА: «Проиграли «Спартаку» и проиграли»

Наставник московского ЦСКА Марко Николич высказался о недавнем дерби со «Спартаком» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. «Армейцы» на домашнем стадионе потерпели поражение от «красно-белых» со счетом 0:2.

«У нас был хороший отрезок без проигрышей. Проиграли в дерби и проиграли. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически всё решил гол Бонгонды», - передает слова сербского специалиста «Чемпионат».

После 14 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Николича отстают от лидирующего «Краснодара» на 12 очков. В ближайшем поединке чемпионата России «армейцам» будут противостоять самарские «Крылья Советов».