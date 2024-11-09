Хомуха объяснил, почему ЦСКА перестал забивать голы

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о безголевой серии подопечных Марко Николича в трех последних встречах.
«Игра в три центральных защитника, к ним ещё опускается опорник, впереди не хватает игроков. Не хватает и наконечника, и того, кто может отдать последний пас», - приводит слова Хомухи Legalbet.
В ближайшем поединке чемпионата России «армейский» коллектив на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится в воскресенье, 10 ноября, на стадионе в Самаре. В преддверии этого матча команда Николича занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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