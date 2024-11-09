«Крылья Советов» получили нового гендиректора

Экс-председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов получил работу в самарских «Крыльях Советов».

Согласно сведениям журналистов «Спорт-Экспресса», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утвердил кандидатуру Кондратова на пост генерального директора «Крыльев». Стороны провели встречу и договорились о сотрудничестве. В ближайшее время Кондратов приступит к работе в самарском клубе.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» с 12 баллами занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. В рамках 15-го тура чемпионата страны самарская команда сыграет с московским ЦСКА.