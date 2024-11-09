Юран: «Хочется, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат или Кубок»

«Хотелось бы, чтобы «Краснодар» выиграл в этом году чемпионат или Кубок. Таких людей, как Галицкий, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет», - передает слова Юрана телеканал «Матч ТВ».