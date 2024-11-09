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Юран: «Хочется, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат или Кубок»

09 Ноября 2024 • 09:01 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о перспективах «Краснодара» в сезоне-2024/2025.

«Хотелось бы, чтобы «Краснодар» выиграл в этом году чемпионат или Кубок. Таких людей, как Галицкий, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет», - передает слова Юрана телеканал «Матч ТВ».

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 36 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка. В ближайшем поединке чемпионата страны «быки» на выезде сыграют с казанским «Рубином».

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Краснодар Сергей Юран
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