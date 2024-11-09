Шикунов: «Крылья» - команда не выше пятого-шестого места»

Экс-спортдир самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился мнением о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Крылья» - команда не выше пятого-шестого места. Но она всегда была веселой и интересной, за нее болела вся страна. Как только что-то шелохнулось, все стали говорить о необходимости изменений», - передает слова Шикунова Metaratings.ru.
По итогам 14 туров чемпионата России самарская команда набрала 12 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги подопечные Игоря Осинькина на домашнем стадионе сыграют со столичным ЦСКА. Встреча пройдет завтра, 10 ноября, начало – 13:00 мск.
Бан пользователя