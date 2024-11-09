Бубнов рассказал, кто победит в матче «Ростов» - «Химки»

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» при своих болельщиках сыграет против подмосковных «Химок». Об этом поединке поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. «Химки» не уступают «Ростову» ни в одной из линий. Но ничья хозяевам не сильно поможет, думаю, что на своём поле всё же ростовчане смогут взять три очка», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ростов» набрал 14 баллов и находится на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а подмосковная команда (12) располагается на 13-й позиции.