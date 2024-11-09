Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала - «Оренбург»

В поединке 15-го тура чемпионата России махачкалинское «Динамо» у себя дома примет «Оренбург». Своими мыслями по матчу поделился бывший защитник столичного «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. Здесь я сомневался, но всё же решил, что у себя дома шансы «Динамо» на очки выше. Думаю, разница будет минимальной, два гола махачкалинцы редко забивают», - передает слова Александра Sportbox.

«Динамо» примет «Оренбург» сегодня, 9 ноября, стартовый свисток запланирован в 16:30 по московскому времени. После 14 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» с восемью баллами располагается на последней строчке.