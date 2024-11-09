Прогноз на матч «Локомотива» и «Факела» от Бубнова

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле примет тольяттинский «Акрон». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Легко «железнодорожникам» не будет, соперник упрётся, поэтому настраиваться московской команде надо серьёзно. Но не думаю, что хозяева потеряют очки», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Локомотива» против «Факела» состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии поединка «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице, а воронежская команда находится на 14-й позиции.