В главных слухах недели вы узнаете, как Криштиану Роналду может предать «Аль-Наср», какой звёздный футболист может вернуться в «Барселону», и что может произойти на тренерском мостике «Реала». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду может стать предателем

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Слухи говорят о том, что следующим клубом звёздного португальца может стать «Аль-Хиляль». Чемпионы Саудовской Аравии рассматривают сценарий, при котором Роналду заменит Неймара. С бразильцем в обозримом будущем могут расторгнуть контракт. «Аль-Хиляль» может предложить Криштиану больше возможностей для выигрыша трофеев. При этом в «Аль-Насре» такой шаг форварда могут расценить как предательство.

Трансфер Винисиуса может побить мировой рекорд

«Аль-Хиляль», судя по слухам, следит не только за Криштиану Роналду, но и за ещё одной звездой. На неделе появлялась информация о том, что саудовцы могут попытаться подписать форварда Винисиуса Жуниора из «Реала». За бразильца может быть заплачено 300 миллионов евро. При таком раскладе будет установлен новый мировой рекорд. На сегодняшний день самым дорогим трансфером в истории футбола остаётся трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В «Барселону» вернётся легенда

В «Барселону» может вернуться легенда – Лионель Месси. По слухам, каталонцы могут подписать аргентинца в начале 2026 года. Месси может вернуться в каталонскую команду, чтобы поиграть на топ-уровне и хорошо подготовиться к следующему чемпионату мира, где сборная Аргентины будет защищать титул. Кстати, действующий контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года, то есть «сине-гранатовые» могут подписать Лео бесплатно в статусе свободного агента.

Мбаппе недоволен, Мбаппе недовольны

Путь Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» начался не лучшим образом, и на этом фоне в прессе появляется разная информация. Француз якобы недоволен в стане «сливочных» - своей позицией (Килиан хочет играть левым вингером), тактикой команды (Килиан чувствует себя отчуждённым) и даже ролью (Килиан привык быть главным в атаке).

В «Реале», в свою очередь, тоже недовольны Мбаппе, а именно тем, как слабо француз работает на оборону. Также на неделе в прессе написали о том, что после истории с обвинениями в изнасиловании Килиан испытывает психологические проблемы. В общем, слухов много, а игровые проблемы «Реала» их только подпитывают.

В «Реале» намечается тренерская катастрофа

На фоне домашних поражений от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3) усилилось давление на главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Поговаривают, что пока что увольнение итальянца в планы боссов мадридского клуба не входит. Но если результаты в ближайшее время не улучшатся, то всё может быть.

Слухи говорят о том, что в «Реале» определили двух временных кандидатов – тех, кто в случае отставки Анчелотти сможет довести сезон до конца. Это Рауль и Сантьяго Солари. Следующим же летом «сливочные» могут пригласить Хаби Алонсо. При этом в мадридском клубе якобы обсуждают и кандидатуру Юргена Клоппа, хотя шансы заполучить немца являются низкими.

Слухи собирал Александр Тихий.