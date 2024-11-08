Булыкин: Тикнизян хочет уйти и ждёт хорошего предложения

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с журналистами высказался о возможном переезде защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в Европу.

«Тикнизян хочет куда-то перейти и ждёт хорошего предложения, но будет ли оно? На какую зарплату? Пока нужно всеми мыслями быть в «Локомотиве» и хорошо играть», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

25-летний латераль играет за «Локо» с августа 2021 года. Срок контракта между Наиром и московским клубом истекает в 2026 году. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.

По итогам 14 туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в таблице.