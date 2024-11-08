Мостовой: «Тикнизян может играть в топовых чемпионатах»

Бывший полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в Европу.
«Если говорить о том, что Тикнизян хочет играть в клубе где-то в Европе - это нормально. Что касается его уровня, он неплохой футболист и мог бы заиграть в топ-пять чемпионатов», - приводятся слова Александра на страницах Metaratings.ru.
Напомним, что Наир защищает цвета «железнодорожников» с лета 2021 года. Срок трудового договора Тикнизяна с московским клубом рассчитан до середины 2026-го.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний игрок провел 12 поединков и отметился двумя забитыми мячами.
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