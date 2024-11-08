Игнатов рассказал о настрое «Спартака» на матч с «Акроном»

Хавбек столичного «Спартак» Михаил Игнатов поделился мнением о поединке 15-го тура чемпионата России против тольяттинского «Акрона».

«Спартак» сделает все возможное, чтобы одержать победу. Важно реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Ростова», - цитирует «РБ Спорт» слова футболиста «народной команды».

Матч «Спартака» против «Акрона» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в воскресенье, 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по столичному времени. В преддверии поединка «красно-белые» с 25 баллами занимают пятое место в турнирной таблице, а гости (16) находятся на восьмой позиции.