Булыкин назвал победителя матча «Динамо» - «Пари НН»

Экс-форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями насчет поединка между «Динамо» и «Пари НН» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Динамо» - фаворит. Должны как можно быстрее забить, дальше будет намного легче. Счёт будет 2:0 или 3:0, может, 3:1 в пользу «Динамо», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок «Динамо» и «Пари НН» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи «бело-голубые» с 27 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице, в нижегородцы находятся на девятой строчке.