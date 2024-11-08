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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис ответил, на каком месте финиширует «Локомотив» в РПЛ

08 Ноября 2024 • 21:17 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Факел
1 1.40 X 4.60 2 8.50
Через 15 ч. 27 мин.

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

— «Локомотив» займёт четвертое место в этом сезоне. Я говорю реальные вещи. Пока «Локомотив» не готов бороться за чемпионство, — цитирует Канчельскиса Metaratings.

При этом эксперт считает, что дело не в молодости игроков или скамейке, просто «Локомотив» не тот клуб, каким был раньше.

Подопечные Михаила Галактионова находятся на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 31 зачетный балл.

Стоит сказать, что отставание «железнодорожников» от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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reix24
08 Ноября 2024 в 21:36
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