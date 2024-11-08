Корнеев: «Я не понимаю, как «Спартак» не приобрёл Кордобу»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о Джоне Кордобе. Инсайды отправляли его в прошлое трансферное окно в московский «Спартак», однако переход так и не состоялся. По новостям – из-за того, что стороны не договорились по зарплате.

«Не понимаю, как «Спартак» не приобрел Кордобу. Говоря об экономии, за какие деньги взяли Барко и Угальде? Если ты берешь Кордобу, ослабляешь «Краснодар» и приобретаешь системообразующего игрока. Он всё доказал, он готов здесь и сейчас дать результат. Нет понимания, как его не взял «Краснодар», - делится Корнеев с «Матч ТВ».

Напомним, что Кордоба на данный момент – один из лучших игроков РПЛ. А «Краснодар» с ним лидирует в чемпионате России к 15 туру.