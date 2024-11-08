Петржела предположил, зачем Дзюба сделал громкое заявление

Несколько дней назад нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба сделал громкое заявление. 36-летний футболист сообщил о готовности принять вызов в сборную России. Комментарий на этот счёт дал бывший тренер «Зенита» - Властимил Петржела.

«Дзюба вспомнил про сборную ради пиара в СМИ. Он понимает, что его уже не вызовут в национальную команду из-за возраста и уровня игры. Просто Артём любит, когда о нём говорят», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что Артём Дзюба в последний раз выступал за сборную России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда главным тренером российской национальной команды был Станислав Черчесов.