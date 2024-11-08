Сутормин: «Спартак» не дотягивает до лучших в РПЛ»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин оценил уровень «Спартака». По мнению 30-летнего футболиста, уровень московской команды не дотягивает до лучших команд Российской премьер-лиги.

«Сравнение с «Зенитом»? Они – чемпионы, а «Спартак» – нет. Это уже о чём-то говорит. Таблица показывает, что «Спартак» не дотягивает до уровня команд, которые в лидерах», - цитирует Сутормина «РБ Спорт».

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В последний раз «красно-белые» становились чемпионами России в 2017 году.