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Широков: Для чего Тюкавину идти в «Зенит»?

08 Ноября 2024 • 20:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 22 ч. 31 мин.

Известный в прошлом футболист Роман Широков ответил на вопрос, понимает ли он, зачем нападающий Константин Тюкавин мог бы перебраться из «Динамо» в «Зенит».

По словам Широкова, он не понимает, для чего Тюкавин мог бы пойти на такой шаг в своей карьере. Экс-игрок «Зенита» указал на то, что в питерской команде уже есть такие игроки, как Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Соболев.

«Посмотрите на ситуацию Тюкавина – в прошлом сезоне «Динамо» боролось за чемпионство и чуть его не выиграло. Он сам воспитанник клуба, недавно переподписал контракт, а условия наверняка сопоставимы с теми, что есть в «Зените». Для чего идти?» - цитирует Широкова «РБ Спорт».

В сезоне 2024/2025 Константин Тюкавин провёл 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса.

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