Канчельскис: «Соболев никогда не будет играть на уровне Кордобы»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего «Зенита» Александра Соболева. По словам экс-игрока «Манчестер Юнайтед», Соболев может выйти на былой уровень, но у него есть предел.

«Если он настроен бороться за место в страте, то ещё может выйти на прежний уровень. Но каждый футболист все равно ограничен в своих возможностях. Надо понимать, что Соболев никогда не будет играть на уровне Кордобы – у них разные данные», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После трансфера в «Зенит» Александр Соболев провёл 11 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Ахмата» на поле соперника.