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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Логашов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ

08 Ноября 2024 • 19:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
1 1.40 X 4.60 2 8.50
Через 17 ч. 35 мин.

Бывший футболист «Локомотива» Арсений Логашов оценил перспективы команды в нынешнем сезоне.

По словам Логашова, от «Локомотива», ныне занимающего в Премьер-лиге третье место, мало кто ожидал такого результата. Сам Логашов ранее говорил, что «железнодорожники» будут идти в средней части турнирной таблицы. Теперь же Арсений считает, что команда Михаила Галактионова будет претендовать на титул чемпиона.

«Локомотив будет бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Но они играют отрезками. Три игры супер, одну-две – не очень. Но уверен, что как минимум в тройке красно-зеленые будут», - цитирует Логашова «РБ Спорт».

«Локомотив» отстаёт от «Зенита» на два очка, а от «Краснодара» - на пять.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Арсений Логашов

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