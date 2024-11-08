Логашов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Арсений Логашов оценил перспективы команды в нынешнем сезоне.

По словам Логашова, от «Локомотива», ныне занимающего в Премьер-лиге третье место, мало кто ожидал такого результата. Сам Логашов ранее говорил, что «железнодорожники» будут идти в средней части турнирной таблицы. Теперь же Арсений считает, что команда Михаила Галактионова будет претендовать на титул чемпиона.

«Локомотив будет бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Но они играют отрезками. Три игры супер, одну-две – не очень. Но уверен, что как минимум в тройке красно-зеленые будут», - цитирует Логашова «РБ Спорт».

«Локомотив» отстаёт от «Зенита» на два очка, а от «Краснодара» - на пять.