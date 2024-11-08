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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии официально

08 Ноября 2024 • 19:45 Комментировать

Три игрока из Российской премьер-лиги вызваны Драганом Стойковичем и его тренерским штабом в национальную сборную Сербии на матчи Лиги наций в ноябрьскую международную паузу. В списке из 27 футболистов оказались два защитника – Страхинья Эракович («Зенит»), а также Срджан Бабич («Спартак». Также в заявку попал хавбек московского ЦСКА Саша Зделар.

Напомним, что сербам в Лиге наций в пятом и шестом турах предстоит сыграть с командами Швейцарии (в гостях) и Дании (дома). В четырёх встречах в своей группе сербы набрали четыре очка, сейчас команда идёт на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Срджан Бабич Саша Зделар Страхинья Эракович ещё теги
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