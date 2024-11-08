Лепёхин — об игре «Спартак» - «Акрон»: «Это матч середняков»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился комментарием о предстоящем матче между «Спартаком» и «Акроном».

По мнению эксперта, «Спартак» является фаворитом поединка, и если «красно-белые» хотят претендовать на медали, то такого соперника обязаны побеждать.

— Мы привыкли, что «Спартак» с провинциальными командами всегда считается фаворитом, но не всегда выигрывает. Это матч середняков, исходя из таблицы, — цитирует Лепёхина Legalbet.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном» пройдет в воскресенье, 10 ноября. Начало матча 15-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 15:15 по московскому времени.