Названа причина, по которой Клаудиньо не вышел на замену в недавнем матче «Зенита»

В прессе появилась информация о том, что атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался выходить на замену в недавнем матче Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Клаудиньо испытывал болезненные ощущения в спине, о чём сообщил тренерскому штабу. Представители «Зенита» решили не рисковать, чтобы исключить дальнейшую необходимость ещё одной, уже вынужденной замены.

«Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» питерцы отстают на три очка.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 10 ноября – против «Ахмата».