Монтес: «У Батракова большое будущее»

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес поделился комментарием об игре молодого таланта команды Алексея Батракова.

«Техника Батракова? Он обращается с мячом как топ-игрок. Когда Алексей на поле, то всегда можно ждать движение мяча в атаку. Думаю, у него большое будущее», — приводит слова Монтеса портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 18 играх с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и оформил восемь ассистов.

Завтра, 9 ноября, «Локомотив» примет на своем поле «Факел» в рамках 15-го тура РПЛ. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 14:00 по московскому времени.