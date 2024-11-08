Ещенко объяснил, почему «Динамо» много забивает и пропускает

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре московского «Динамо».

— Видно, что «Динамо» неплохо играет впереди. Команда стала играть в еще более открытый и атакующий футбол. Поэтому «Динамо» много забивает и много пропускает, — приводит слова Ещенко Metaratings.

«Динамо» располагается на четвертой строчке в чемпионате России, сумев заработать 27 очков в 14 турах.

Завтра, 9 ноября, подопечные Марцела Лички встретятся у себя дома с «Пари НН». Начало матча 15-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.