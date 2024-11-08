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Задоян: «Акрон» готов претендовать на победу в матче со «Спартаком»

08 Ноября 2024 • 19:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Акрон
1 1.32 X 5.40 2 9.00
10.11 15:15

Спортивный директор тольяттинского «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о том, насколько важен для команды ближайший матч против «Спартака».

Специалист заявил, что в предстоящем поединке «Акрон» будет бороться за победу.

— Безусловно, мы готовы претендовать на победу, и будем биться на поле с любым соперником, — приводит слова Задояна «Матч ТВ».

Игра 15-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Акроном» пройдет в воскресенье, 10 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 15:15 по московскому времени.

Стоит сказать, что команды только два раза в истории встречались на футбольном поле, и оба раза победу одержал «Акрон».

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