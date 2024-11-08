Черевченко: «В мире всё равно обращают внимание на российские клубы»

Российский тренер Игорь Черевченко высказался о Сергее Пиняеве. Полузащитник «Локомотива» и сборной России попал в сотню самых дорогих игроков мира до 21 года.

«Неожиданно, но очень приятно. Это нормальное явление, это говорит о том, что как бы не было, все равно в мире обращают внимание на российские клубы», - делится Черевченко для портала «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Пиняев третий сезон проводит в московском «Локомотиве». В столичный клуб он перешёл зимой 2022-2023 годов из «Крыльев Советов». В текущем сезоне у Пиняева шесть голов и пять голевых передач во всех турнирах.