Шикунов — о «Спартаке»: «Каждый матч это новая команда»

Футбольный функционер Александр Шикунов, ранее работавший в «Спартаке», высказался об игре столичной команды под руководством Деяна Станковича.

Специалист признался, что пока не может понять, во что играет московский «Спартак».

«Каждый матч это новая команда. С ЦСКА они были одни, с «Ростовом» — уже другие… Каждый матч ждем что‑то хорошее, но не всегда получаем, что хотим», — приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

При этом эксперт призвал не делать поспешных выводов, ведь впереди у «Спартака» несколько важных матчей.

Подопечные Деяна Станковича находятся на пятой строчке в чемпионате России, набрав 25 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже 11 баллов.