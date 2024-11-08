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Тикнизян: «Я очень рад за Дзюбу»

08 Ноября 2024 • 18:35 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе. 36-летний нападающий ныне выступает за «Акрон» и периодически отмечается голевыми действиями в составе середняка РПЛ.

«Очень рад за него. Не скажу, что мы с ним друзья, но мы в хороших партнёрских отношениях. Вижу его игру в «Акроне». Для своего игрового времени у него уже достаточно голевых действий, желаю ему только удачи», - говорит Тикнизян для Legalbet.

Напомним, что на данный момент у Дзюбы в активе два гола и три ассиста в шести матчах РПЛ. В грядущем, 15-м туре РПЛ «Акрон» сыграет против московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Наир Тикнизян
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