Колосков считает, что Тюкавин немного потух

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне РПЛ.

По мнению специалиста, Тюкавин немного потух, если сравнивать его нынешнюю игру с прошлым сезоном. При этом он считает, что поклонникам столичного клуба не нужно сильно переживать, ведь у форвардов бывают спады.

— Понятное дело, что от Тюкавина уже ждут голов в каждом матче, но так не бывает, — приводит слова Колоскова портал «РБ Спорт».

В этом сезоне чемпионата России 22-летний Тюкавин провел 14 матчей, в которых забил пять мячей и стал автором двух ассистов.