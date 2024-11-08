В «Зените» сообщили, что уже предлагали Кузяеву вернуться

Александр Медведев, который возглавляет совет директоров в «Зените», прокомментировал информацию о том, что в питерском клубе обсуждают возвращение полузащитника Далера Кузяева.

«Мы с Далером уже после его первого сезона во Франции, когда его мечта сыграть в европейских чемпионатах осуществилась, предлагали ему вернуться в «Зенит» в юбилейный сезон. Это было бы очень знаково. Но он сказал, что еще хочет один сезон сыграть во Франции», - слова Медведева приводятся на сайте баскетбольного «Зенита».

Медведев добавил, что к вопросу возможного возвращения Далера Кузяева в клуб можно будет вернуться летом.

Напомним, что по завершению сезона 2022/2023 Кузяев перебрался в «Гавр» на правах свободного агента. С тех пор россиянин провёл 41 матч, в которых забил четыре гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 31-летнего Далера Кузяева в 8 миллионов евро.