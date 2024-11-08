Чинквини: «Спартак» и ЦСКА не готовы к борьбе за чемпионство

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Главные претенденты на чемпионство — «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит». «Спартак» и ЦСКА пока к этому не готовы, им будет крайне сложно стать первыми», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне РПЛ было сыграно уже 14 туров, по итогам которых на вершине турнирной таблицы находится «Краснодар». В копилке кубанского клуба 36 набранных очков. На второй позиции располагается «Зенит», имея на счету 33 очка. Замыкает призовую тройку «Локомотив» (31).